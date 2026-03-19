Ассоциация друзей Азербайджана чествует азербайджанское искусство ковров в Париже по случаю Новруза - ФОТО

В честь празднования Новруза Ассоциация друзей Азербайджана, в партнерстве с Arts Council Azerbaijan и при поддержке Посольства Республики Азербайджан во Франции, организовала в Париже уникальную выставку под названием «Весенние сияния на коврах Азербайджана».

Выставка, проходившая в Культурном центре Посольства Азербайджана, проводится в рамках проекта «Вторая жизнь», направленного на реставрацию и повторное использование традиционных произведений искусства.

Экспозиция демонстрирует богатство и разнообразие азербайджанского коврового искусства, известного своими изысканными узорами, гармоничной цветовой палитрой и глубокими символическими значениями.

Церемония открытия состоялась в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана во Франции г-жи Лейлы Абдуллаевой, президента Ассоциации друзей Азербайджана г-на Жерома Бегена, а также многочисленных представителей культурной, художественной и экономической сфер.

В своей речи г-жа Посол подчеркнула, что ковровое искусство в Азербайджане, обладающее многовековой традицией, является важнейшей частью национальной идентичности. Она напомнила, что эти ковры — не просто декоративные объекты, но подлинные свидетельства культурного наследия, отражающие мировоззрение, эстетику и ценности азербайджанского народа.

Г-н Жером Бегин выразил свою радость от возможности приветствовать гостей от имени ассоциации и отметил важность выставки в миссии Ассоциации друзей Азербайджана, которая заключается в продвижении во Франции богатства азербайджанского искусства и культурного наследия, а также в укреплении культурного диалога между двумя странами.

Г-жа Сона Гулиева, основательница проекта «Вторая жизнь», также выступила на церемонии, подчеркнув значимость реставрации и сохранения ковров в контексте передачи традиций и устойчивого развития.

Выставка вызвала живой интерес у посетителей, предоставив уникальную возможность окунуться в древнее ремесло и способствуя укреплению культурного обмена между Францией и Азербайджаном.

Вечер завершился в дружеской атмосфере за традиционным новрузовским столом, где гости смогли попробовать такие символические блюда, как баклава, шекербура и гогал, а также семени, символ весеннего обновления.

Этой инициативой Ассоциация друзей Азербайджана подтверждает свою приверженность продвижению азербайджанского культурного наследия во Франции и развитию межкультурного диалога.