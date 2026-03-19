Ассоциация друзей Азербайджана чествует азербайджанское искусство ковров в Париже по случаю Новруза - ФОТО

First News Media09:37 - Сегодня
В честь празднования Новруза Ассоциация друзей Азербайджана, в партнерстве с Arts Council Azerbaijan и при поддержке Посольства Республики Азербайджан во Франции, организовала в Париже уникальную выставку под названием «Весенние сияния на коврах Азербайджана».

Выставка, проходившая в Культурном центре Посольства Азербайджана, проводится в рамках проекта «Вторая жизнь», направленного на реставрацию и повторное использование традиционных произведений искусства.

Экспозиция демонстрирует богатство и разнообразие азербайджанского коврового искусства, известного своими изысканными узорами, гармоничной цветовой палитрой и глубокими символическими значениями.

Церемония открытия состоялась в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана во Франции г-жи Лейлы Абдуллаевой, президента Ассоциации друзей Азербайджана г-на Жерома Бегена, а также многочисленных представителей культурной, художественной и экономической сфер.

В своей речи г-жа Посол подчеркнула, что ковровое искусство в Азербайджане, обладающее многовековой традицией, является важнейшей частью национальной идентичности. Она напомнила, что эти ковры — не просто декоративные объекты, но подлинные свидетельства культурного наследия, отражающие мировоззрение, эстетику и ценности азербайджанского народа.

Г-н Жером Бегин выразил свою радость от возможности приветствовать гостей от имени ассоциации и отметил важность выставки в миссии Ассоциации друзей Азербайджана, которая заключается в продвижении во Франции богатства азербайджанского искусства и культурного наследия, а также в укреплении культурного диалога между двумя странами.

Г-жа Сона Гулиева, основательница проекта «Вторая жизнь», также выступила на церемонии, подчеркнув значимость реставрации и сохранения ковров в контексте передачи традиций и устойчивого развития.

Выставка вызвала живой интерес у посетителей, предоставив уникальную возможность окунуться в древнее ремесло и способствуя укреплению культурного обмена между Францией и Азербайджаном.

Вечер завершился в дружеской атмосфере за традиционным новрузовским столом, где гости смогли попробовать такие символические блюда, как баклава, шекербура и гогал, а также семени, символ весеннего обновления.

Этой инициативой Ассоциация друзей Азербайджана подтверждает свою приверженность продвижению азербайджанского культурного наследия во Франции и развитию межкультурного диалога.

Актуально

Общество

В Ходжалы и Ходжавенд возвращается очередная группа бывших вынужденных ...

Политика

Байрамов: Баку ждет от Ирана всестороннего расследования инцидента с ударом БПЛА ...

Политика

Через территорию Азербайджана в Армению планируется отправка еще 7 вагонов ...

Общество

Гостиница и мозаика: утраченный символ архитектуры Баку - ФОТО

Общество

Жестокая драка в ресторане Баку: Четверо задержаны, пострадавший может потерять зрение - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Спустя год после смерти Вэл Килмер «возвращается» на большие экраны - ФОТО

В TƏBİB прокомментировали видео с подъемом пациента на носилках по лестнице в больнице Гянджи

На пересечении Тбилисского проспекта и ул. Саламзаде запустили светофоры - ВИДЕО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В мае будет 14 нерабочих дней

Задержан водитель Ferrari, двигавшийся по автобусной полосе - ВИДЕО

Штраф за пекинеса без намордника: в соцсетях обсуждают правила выгула собак в Азербайджане - ФОТО

Состоялось открытие Бухарского караван-сарая после капитальных восстановительно-консервационных работ - ФОТО

Последние новости

Комиссар ЕС по вопросам расширения посетит Армению

Сегодня, 10:47

Жестокая драка в ресторане Баку: Четверо задержаны, пострадавший может потерять зрение - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Сегодня, 10:37

ФБР проверяет экс-главу контртеррористического центра США после отставки из-за Ирана

Сегодня, 10:35

Спустя год после смерти Вэл Килмер «возвращается» на большие экраны - ФОТО

Сегодня, 10:30

В TƏBİB прокомментировали видео с подъемом пациента на носилках по лестнице в больнице Гянджи

Сегодня, 10:20

Россия готовится сопровождать торговые судна военными кораблями

Сегодня, 10:08

На пересечении Тбилисского проспекта и ул. Саламзаде запустили светофоры - ВИДЕО

Сегодня, 10:05

Цена азербайджанской нефти приблизилась к 118 долларам

Сегодня, 10:03

На дворе весна, а в «İrşad» - атмосфера «Зелёной пятницы» – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 10:00

Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины

Сегодня, 09:52

Tasnim: в Иране казнили участников январских протестов

Сегодня, 09:48

Байрамов: Баку ждет от Ирана всестороннего расследования инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану

Сегодня, 09:45

Через территорию Азербайджана в Армению планируется отправка еще 7 вагонов пшеницы

Сегодня, 09:43

Forbes: Удар США и Израиля по Южному Парсу: нефть выросла до $109, Иран угрожает атаками на энергетику региона

Сегодня, 09:40

Ассоциация друзей Азербайджана чествует азербайджанское искусство ковров в Париже по случаю Новруза - ФОТО

Сегодня, 09:37

Гостиница и мозаика: утраченный символ архитектуры Баку - ФОТО

Сегодня, 09:25

Прошло 32 года со дня теракта на станции метро «20 Января» в Баку

Сегодня, 09:22

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение

Сегодня, 09:10

СМИ: Пентагон запрашивает более 200 млрд долларов на операцию против Ирана

Сегодня, 08:55

Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузу

Сегодня, 08:47
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40