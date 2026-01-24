 Мисли Премьер-лига: сенсационная победа Кяпаза над Карабахом | 1news.az | Новости
Мисли Премьер-лига: сенсационная победа Кяпаза над Карабахом

First News Media19:17 - Сегодня
В XVII туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Кяпаз" победил действующего чемпиона Азербайджана "Карабах".

Как сообщает azerisport.com, матч, прошедший на Azərsun Arena, завершился победой представителя Гянджи со счетом 2:0.

На 24-й минуте счет открыл Рёносукэ Охори. На 55-й минуте матча Эхтирам Шахвердиев увеличил преимущество до двух мячей.

Таким образом, гянджинский клуб, доведя количество своих очков до 12, поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. "Карабах" же с 36 очками находится на втором месте.

Отметим, что в ранее прошедших матчах тура "Имишли" сыграл вничью с "Араз-Нахчыван" (2:2), а "Нефтчи" разошелся миром с "Зиря" (0:0).

XVII тур завершится 25 января.

