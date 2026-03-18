Али Гашимли избран новым президентом Федерации спортивных танцев Азербайджана, при этом организация официально сменила название (ранее — «Федерация спортивных танцев Азербайджанской Республики»).

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта, решение было принято на общем собрании объединения.

На заседании министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выступил с приветственным словом и пожелал участникам успехов, после чего действующий представитель федерации Этибар Мамедов представил отчет о деятельности организации.

По итогам голосования Али Гашимли был избран президентом федерации, Этибар Мамедов и Эшгин Исмаиллы — вице-президентами, а Татьяна Чернова и Елена Владимировна вошли в состав правления. Контрольно-ревизионную комиссию возглавил Ханоглан Мейданов, а ее членами стали Сабина Гусейнова и Ламия Гулиева.

В заключение Али Гашимли поблагодарил участников за оказанное доверие.