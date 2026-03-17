В Баку в этом году пройдет еще один чемпионат мира

Этим летом Азербайджан примет еще одно престижное спортивное соревнование.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации борьбы, с 27 по 29 августа в Баку пройдут 2 международных турнира по пляжной борьбе. 27 августа в нашей столице состоится чемпионат мира среди спортсменов до 17 лет (U-17). В последующие 2 дня будет организован IV этап Мировой серии среди взрослых. Оба соревнования пройдут в нашей стране впервые.

Напомним, что с 27 июля по 2 августа Баку также примет чемпионат мира U-17 по вольной, женской и греко-римской борьбе.