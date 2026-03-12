 Азербайджанская спортсменка по женской борьбе стала чемпионкой Европы | 1news.az | Новости
Азербайджанская спортсменка по женской борьбе стала чемпионкой Европы

First News Media23:20 - Сегодня


Азербайджанская женщина-борец Гюнай Гурбанова (59 кг) стала чемпионкой Европы U-23 по итогам соревнований в Сербии.

Как сообщает Report, в решающем поединке она одержала победу над белорусской Мартой Гетмановой.



Ранее сообщалось, что азербайджанская женщина-борец Гюльтекин Ширинова (55 кг) завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

Г. Ширинова уступила в финале венгерке Герте Терек со счетом 0:11.

Чемпионат Европы завершится 15 марта.

Ранее наша женщина-борец Рузанна Мамедова (62 кг) вышла в финал чемпионата Европы, одолев француженку Ирис Матильду Тибу.





