Азербайджанская спортсменка по женской борьбе стала чемпионкой Европы

Азербайджанская женщина-борец Гюнай Гурбанова (59 кг) стала чемпионкой Европы U-23 по итогам соревнований в Сербии.

Как сообщает Report, в решающем поединке она одержала победу над белорусской Мартой Гетмановой.

Чемпионат Европы завершится 15 марта.

Ранее сообщалось, что азербайджанская женщина-борец Гюльтекин Ширинова (55 кг) завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

Г. Ширинова уступила в финале венгерке Герте Терек со счетом 0:11.

Чемпионат Европы завершится 15 марта.

Ранее наша женщина-борец Рузанна Мамедова (62 кг) вышла в финал чемпионата Европы, одолев француженку Ирис Матильду Тибу.