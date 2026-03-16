Представлен новый главный тренер сборной Азербайджана U-20 - ФОТО

В связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу среди молодежных команд до 20 лет, который пройдёт в Азербайджане, ведётся определённая работа.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Сархан Гаджиев на презентации главного тренера сборной Азербайджана из футболистов до 20 лет Руя Жорже.

Представитель АФФА выразил уверенность в том, что азербайджанские футболисты извлекут пользу из опыта нового наставника.

"Руй Жорже в качестве футболиста провёл 45 официальных матчей за сборную Португалии. Кроме того, он на протяжении долгих лет руководил молодежной сборной этой страны U-21. Я убежден, что наши футболисты многому научатся, используя опыт Жорже. У специалиста также есть два португальских помощника, которые будут работать в Баку", - отметил он.

С.Гаджиев сообщил, что одним из помощников Р.Жорже станет местный тренер, личность которого будет раскрыта в ближайшие дни.

Отметим, что сборная Азербайджана U-20 будет представлять нашу страну на чемпионате мира FIFA U-20, который пройдёт в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.