 Избраны послы спорта Азербайджана на 2026 год
First News Media18:05 - Сегодня
Состоялось заседание Коллегии Министерства молодежи и спорта.

Как сообщили в министерстве, на заседании, прошедшем под председательством министра Фарида Гаибова, согласно повестке дня был обсужден ряд вопросов и приняты соответствующие решения.

На заседании было принято решение об утверждении нормативов, регулирующих учебно-тренировочный процесс по виду спорта дзюдо в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва. Кроме того, был рассмотрен вопрос присвоения почетных званий спортивным специалистам. Решением Коллегии министерства Асхабу Калаеву и Рауфу Набиеву (оба - тяжелая атлетика), Исламу Наджафгулиеву (дзюдо) присвоена степень «Судья республиканской категории». Гашиму Магомедову (таэквондо), Имамеддину Халилову и Сабиру Зейналову (оба - паратаэквондо) присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта Азербайджанской Республики».

Были обсуждены требования, выдвинутые Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики по подготовке республиканскими федерациями Правил обеспечения безопасной среды и защиты личности. В то же время, был утвержден в новой редакции Технический регламент по правилам проведения республиканских соревнований.

На мероприятии были заслушаны презентации кандидатов в связи с выбором «послов спорта» на 2026 год и «Спортивной столицы» на 2027 год, проведено голосование. Решением Коллегии Министерства молодежи и спорта Ульвия Фаталиева (шахматы), Вафа Мусаева (альпинизм), Айнур Юсифова (гимнастика), Дадаш Дадашбейли (тяжелая атлетика) и Эльчин Асадов (велоспорт) избраны «послами спорта» на 2026 год. Город Евлах избран «Спортивной столицей» Азербайджана на 2027 год.

Актуально

Политика

Варшава поблагодарила Баку за поддержку в эвакуации польских дипломатов и ...

Общество

В Агдаме организована новрузская ярмарка - ФОТО

Экономика

Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

В мире

Нетаньяху вслед за ЦАХАЛ заявил о смерти Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Спорт

Избраны послы спорта Азербайджана на 2026 год

В Баку в этом году пройдет еще один чемпионат мира

Лига чемпионов УЕФА: «Челси» сыграет с ПСЖ, «Манчестер Сити» - с «Реалом»

Медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады в Париже заменены на новые

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сборная Азербайджана по баскетболу в полуфинал Кубка чемпионов

Премьер-лига Азербайджана: «Карабах» одержал победу над «Зиря»

В финал чемпионата Европы вышли еще два азербайджанских борца - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 7 человек - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Трамп: Макрон «очень скоро» покинет свой пост

Сегодня, 20:30

Чиновник кабинета Трампа ушел в отставку из‑за войны с Ираном

Сегодня, 20:09

Вынесен приговор невестке, убившей свекровь 13 ударами ножа

Сегодня, 20:00

Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатов

Сегодня, 19:50

Для представителей СМИ организован тренинг по охране труда - ФОТО

Сегодня, 19:39

В Баку ученик выпал из окна школы, пытаясь прогулять урок

Сегодня, 19:30

Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

Сегодня, 19:20

Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

Сегодня, 19:15

Зеленский в письме ЕК пообещал «отремонтировать поврежденный нефтепровод «Дружбу» за полтора месяца

Сегодня, 19:00

В Агдаме организована новрузская ярмарка - ФОТО

Сегодня, 18:45

Кто он — предприниматель, задолжавший государству 8 млн манатов?

Сегодня, 18:30

Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

Сегодня, 18:20

Избраны послы спорта Азербайджана на 2026 год

Сегодня, 18:05

ЦБ: Эскалация на Ближнем Востоке грозит инфляцией в Армении

Сегодня, 17:53

Нетаньяху вслед за ЦАХАЛ заявил о смерти Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:43

В Иране подтвердили ликвидацию генерала КСИР

Сегодня, 17:40

«Nar» объединил более 500 человек в инклюзивном проекте – ФОТО

Сегодня, 17:35

В Баку модернизируют крупный дорожный узел: подробности нового проекта

Сегодня, 17:29

В Баку ограблен магазин – ВИДЕО

Сегодня, 17:17
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза. По народным поверьям, именно вСегодня, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

