Избраны послы спорта Азербайджана на 2026 год

Состоялось заседание Коллегии Министерства молодежи и спорта.

Как сообщили в министерстве, на заседании, прошедшем под председательством министра Фарида Гаибова, согласно повестке дня был обсужден ряд вопросов и приняты соответствующие решения.

На заседании было принято решение об утверждении нормативов, регулирующих учебно-тренировочный процесс по виду спорта дзюдо в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва. Кроме того, был рассмотрен вопрос присвоения почетных званий спортивным специалистам. Решением Коллегии министерства Асхабу Калаеву и Рауфу Набиеву (оба - тяжелая атлетика), Исламу Наджафгулиеву (дзюдо) присвоена степень «Судья республиканской категории». Гашиму Магомедову (таэквондо), Имамеддину Халилову и Сабиру Зейналову (оба - паратаэквондо) присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта Азербайджанской Республики».

Были обсуждены требования, выдвинутые Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики по подготовке республиканскими федерациями Правил обеспечения безопасной среды и защиты личности. В то же время, был утвержден в новой редакции Технический регламент по правилам проведения республиканских соревнований.

На мероприятии были заслушаны презентации кандидатов в связи с выбором «послов спорта» на 2026 год и «Спортивной столицы» на 2027 год, проведено голосование. Решением Коллегии Министерства молодежи и спорта Ульвия Фаталиева (шахматы), Вафа Мусаева (альпинизм), Айнур Юсифова (гимнастика), Дадаш Дадашбейли (тяжелая атлетика) и Эльчин Асадов (велоспорт) избраны «послами спорта» на 2026 год. Город Евлах избран «Спортивной столицей» Азербайджана на 2027 год.