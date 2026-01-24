Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Европейский союз.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Орбан заявил, что Украина рассматривает Венгрию как одно из главных препятствий на пути к членству в ЕС и стремится устранить это влияние.

«Украина видит в нас преграду, стоящую между ними и членством в ЕС. Они хотят убрать нас со своего пути», — написал венгерский премьер.

Орбан добавил, что Будапешт продолжит придерживаться патриотического курса, где интересы венгерского народа стоят превыше всего.

По словам политика, другие страны могут продолжать финансировать Украину, если хотят, но «только не через Евросоюз» и не за счет Венгрии.

Источник: Газета.ру