Байрамов: Баку ждет от Ирана всестороннего расследования инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану

Азербайджан надеется, что Иран выполнит заверения о всестороннем расследовании инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану и примет необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на консультативной встрече глав МИД в Эр-Рияде.

Байрамов напомнил участникам встречи, что 5 марта беспилотники, летевшие с территории Ирана, нанесли удары по инфраструктуре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В результате пострадали четыре мирных жителя и был нанесен значительный ущерб критической инфраструктуре, включая Международному аэропорту Нахчывана.

Министр подчеркнул, что Азербайджан оперативно и решительно отреагировал на инцидент, подтвердив свою приверженность защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан всеми законными средствами.

"Азербайджан ждет, что предоставленные иранской стороной гарантии проведения всестороннего расследования инцидента будут выполнены и будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем", - добавил министр.