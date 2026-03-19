Байрамов: Баку ждет от Ирана всестороннего расследования инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану
Азербайджан надеется, что Иран выполнит заверения о всестороннем расследовании инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану и примет необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на консультативной встрече глав МИД в Эр-Рияде.
Байрамов напомнил участникам встречи, что 5 марта беспилотники, летевшие с территории Ирана, нанесли удары по инфраструктуре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В результате пострадали четыре мирных жителя и был нанесен значительный ущерб критической инфраструктуре, включая Международному аэропорту Нахчывана.
Министр подчеркнул, что Азербайджан оперативно и решительно отреагировал на инцидент, подтвердив свою приверженность защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан всеми законными средствами.
"Азербайджан ждет, что предоставленные иранской стороной гарантии проведения всестороннего расследования инцидента будут выполнены и будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем", - добавил министр.