Tasnim: в Иране казнили участников январских протестов

Трое участников январских протестов в Иране, обвиненных в убийстве двоих полицейских, были казнены.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, осужденные признали свою вину в убийстве двоих сотрудников сил правопорядка в ходе антиправительственных демонстраций, прошедших 7 января в провинции Кум. Им также вменялась в вину "деятельность в интересах Израиля и США", в чем она заключалась, агентство не уточнило.

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились и начали действовать вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Источник: ТАСС

