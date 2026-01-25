Израиль атаковал юг Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по оружейному цеху шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно в районе Бир-ас-Сансал на юге Ливана ЦАХАЛ нанес удары по зданию, где была выявлена террористическая активность боевиков "Хезболлах" на объекте по производству вооружений для боевого крыла этой организации", - говорится в заявлении. Кроме того, в районе долины Бекаа в глубине ливанской территории ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлах", добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что "деятельность боевиков на подвергшихся атакам объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня и представляет собой угрозу для Израиля.

В пресс-службе заверили, что ЦАХАЛ "продолжит действовать для устранения любых угроз Государству Израиль".

Источник: ТАСС