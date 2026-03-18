После требований Трампа НАТО стремится к открытию Ормузского пролива

Союзники по НАТО работают над открытием Ормузского пролива.

Oб этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Норвегию, отвечая на вопросы журналистов.

«Я связался со многими союзниками. Разумеется, мы все согласны с тем, что этот пролив вновь должен быть открыт. Насколько мне известно, союзники работают вместе, обсуждают, как это сделать и какой способ будет наилучшим», — отметил Рютте.

Отметим, что президент США Дональд Трамп призвал союзников по НАТО направить военные корабли для сопровождения танкерных конвоев через Ормузский пролив — жизненно важный морской путь для поставок нефти и сжиженного природного газа в мире.

Напомним, что Иран перекрыл Ормузский пролив на фоне войны с США и Израилем.