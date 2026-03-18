Панч нашел себе подругу и умилил соцсети - ВИДЕО

Обезьяна по имени Панч из японского зоопарка Ичикава, ранее ставшая вирусной благодаря трогательным кадрам с мягкой игрушкой, заменявшей ему мать, теперь обрела компанию, сообщает New York Post.

В последнее время Панча всё чаще замечают рядом с другой обезьяной — самкой по имени Момо-тян. На опубликованных в сети фото и видео животные обнимаются, играют и демонстрируют взаимную привязанность, вызывая умиление у зрителей.

Наблюдатели также отмечают, что с появлением новой «подруги» макака стала меньше зависеть от мягкой игрушки и активнее общаться с другими обитателями зоопарка.