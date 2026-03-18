Программа Лалы Азерташ продолжает выходить в эфир

Передача Лалы Азерташ «Təsir dairəsi», которая, как ранее сообщалось, якобы была закрыта, вышла в эфир сегодня.

Ведущая появилась в прямом эфире в своё обычное время. В ходе передачи она не сообщала о приостановке вещания.

Напомним, что прошлой ночью, появилась информация о закрытии программы «Təsir dairəsi».

Также отмечается, что прекращено вещание передач «Bizimləsən» под руководством Заура Бахшалиева, «Rəngarəng» Заура Набиоглу, а также программ, авторами которых являются Хошгедем Хидаятгызы и Заур Кямаль.

