Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель Лариджан

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что отомстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Cлова Хаменеи приводит его пресс-служба.

«С глубокой скорбью я получил печальную новость о мученической смерти Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности и представителя верховного лидера в этом совете. <...> Каждая кровь имеет свою цену, которую преступные убийцы мучеников вскоре должны будут заплатить», - сказано в сообщении пресс-службы.

Источник: ТАСС