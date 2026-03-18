США не исключают попытку вывезти ядерные материалы из Ирана

Белый дом не исключает, что одним из вариантов действий США может стать вывоз ядерных материалов из Ирана.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт на брифинге, передает ТАСС.

По её словам, президент Дональд Трамп рассматривает разные сценарии, однако давать прогнозы или исключать какие-либо шаги она отказалась. Вопрос касался того, может ли операция против Ирана считаться успешной без вывоза «ядерного топлива».

Левитт подчеркнула, что Белый дом намерен сохранять гибкость и не исключает ни один из возможных вариантов развития событий.