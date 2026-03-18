Из Черногории экстрадирован гражданин Азербайджана

Рамиль Мансимов, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, был задержан в Черногории и экстрадирован в Азербайджан.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Мансимов обвиняется в присвоении имущества, которое находилось в его ведении в 2020–2022 годах, когда он работал на складе компании ОАО «Аграр Инновасия ве Тэчжизат» в Сальянском районе. Уголовное дело возбуждено по статьям 179.2.3 и 179.2.4 УК Азербайджана (присвоение с использованием служебного положения).

После того как местонахождение Мансимова было установлено в Черногории и он был задержан, Генеральная прокуратура направила запрос об экстрадиции. Так как прямых рейсов между странами нет, Министерство юстиции организовало транзит через Турцию. 18 марта Мансимов был доставлен в Азербайджан и помещён в следственный изолятор.