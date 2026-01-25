В Италии нашли останки древнеримской базилики возрастом около 2 тысяч лет, построенную Витрувием, одним из основоположников западной архитектуры. В археологии это событие, сравнимое по значимости с открытием могилы Тутанхамона.

Базилика упоминается в трактате Витрувия De architectura libri decem («Десять книг об архитектуре») — единственном полностью сохранившемся архитектурном тексте античности, который считается первым трудом по теории зодчества. Идеи Витрувия о пропорциях и гармонии позже легли в основу знаменитого рисунка Леонардо да Винчи «Витрувианский человек», ставшего одним из ключевых образов Ренессанса.

Как сообщил руководитель археологических раскопок в провинции Пезаро-э-Урбино Андреа Пессина, найденные фрагменты полностью совпадают с описаниями Витрувия. Обнаружив на короткой стороне прямоугольного сооружения четыре колонны, археологи обратились к тексту трактата, чтобы рассчитать расположение угловой колонны на длинной стороне здания,— и нашли ее точно в предполагаемом месте.

Базилика была построена в 19 году до н. э. в римском городе Фанум Фортуны. В античности такие сооружения использовались как общественные здания — для судебных заседаний, торговли и собраний.

Источник: Коммерсант