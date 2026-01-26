Назван актёр, который заменит уволенного со скандалом Догукана Гюнгёра в «Kızılcık şerbeti» - ФОТО

На прошлой неделе стало известно о том, что актер Догукан Гюнгёр покидает сериал «Kızılcık şerbeti» (Клюквенный шербет), в котором играл один из главных мужских образов.

Произошло это в связи с тем, что Д.Гюнгёр был уличен в употреблении наркотиков, после чего руководство Show TV разорвало с ним контракт – отметим, что актер был задействован в четырех сезонах «Kızılcık şerbeti», где он играл роль Фатиха.

Турецкие СМИ сообщают о том, что уволенному из проекта актеру уже нашли замену – роль Фатиха будет исполнять Эмре Динлер, известный по ролям в сериалах «Kurulus: Osman», «Söz», «Yasak Elma», «Sol Yanim» и т.д.

Напомним, что прошедшие в конце 2025 года и начале 2026 года в Стамбуле полицейские операции затронули широкий круг известных лиц - певцов, бизнесменов, актёров, медийных личностей и блогеров. Среди задержанных был и Д.Гюнгёр, наркотический тест которого показал положительный результат.

ДОГУКАН ГЮНГЁР (слева) – ЭМРЕ ДИНЛЕР (справа)