Звезда TikTok Хаби Лейм продал своего ИИ-двойника за баснословную сумму

Итальянский тиктокер Хаби Лейм, входящий в число самых популярных блогеров мира, подписал контракт с гонконгской компанией Rich Sparkle Holdings на сумму около 900 миллионов долларов (примерно один миллиард пятьсот тридцать миллионов манат).

В рамках соглашения планируется создание его цифрового двойника с использованием технологий искусственного интеллекта, об этом 1news.az сообщает сообщает Business Insider.

Отмечается, что Rich Sparkle Holdings приобретает значительную долю в бизнесе Х.Лейма - по оценке издания, эта сделка может стать поворотным моментом не только в карьере одного из самых популярных блогеров мира, но и для всей индустрии цифрового контента.

В рамках соглашения партнёры займутся созданием ИИ-двойника Х.Лейма, который позволит выпускать контент на разных языках и в различных форматах без постоянного участия самого блогера.

После объявления о сделке акции Rich Sparkle Holdings на Гонконгской бирже пошли вверх, что указывает на уверенность инвесторов в перспективах подобных проектов.

С июня 2022 года Хаби Лейм является первым по количеству подписчиков в TikTok.

Читайте по теме:

Khaby Lame: От 21-летнего уволенного рабочего фабрики до мировой звезды TikTok - ВИДЕО

Звезда TikTok Хаби Лейм совершил умру – ФОТО

СМИ: тиктокера Хаби Лейма задержали в США из-за нарушения визового режима

Самый популярный блогер TikTok Хаби Лейм получил европейское гражданство