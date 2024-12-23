Звезда TikTok Хаби Лейм совершил умру – ФОТО

Ставший известным по всему миру своими короткими комедийными видео в TikTok итальянский видеоблогер сенегальского происхождения Хаби Лейм совершил умру (малое паломничество – прим.ред.).

«Я просто хочу сказать: Альхамдулиллах. Бог дал мне всё - и самое важное, силу продолжать идти вперёд и верить в свои мечты. Я прошёл через множество трудностей, и когда всё казалось невозможным, моя вера помогала мне держаться. Спасибо тебе, Аллах, за то, что Ты всегда был моей единственной надеждой», - пишет Х.Лейм на своих страницах в социальных сетях, делясь фото и видеокадрами, сделанными у Каабы.

Отметим, что с июня 2022 года Хаби Лейм является первым по количеству подписчиков в TikTok, где количество его фолловеров превышает 162,4 млн.

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