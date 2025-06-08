СМИ: тиктокера Хаби Лейма задержали в США из-за нарушения визового режима
Службы иммиграционного и таможенного контроля США задержала тиктокера Хаби Лейма в аэропорту Лас-Вегаса из-за нарушения визового режима.
Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
Как пишет AFP со ссылкой на документы иммиграционных властей США, тиктокера задержали 6 июня в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе в связи с истекшим сроком действия визы.
После короткого задержания ему разрешили добровольно покинуть территорию Соединенных Штатов.
По данным социальной сети TikTok, итальянский блогер Лейм занимает первое место по количеству подписчиков в приложении, на него подписаны более 162 млн человек.
Источник: ТАСС
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