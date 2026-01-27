Резолюция, устаревшая в день публикации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает последовательно подтверждать свою репутацию структуры, отличающейся предвзятым подходом и системным применением двойных стандартов.

Именно такая репутация со временем превратила Ассамблею в удобный механизм для лоббистских кругов, использующих ПАСЕ как площадку для продвижения узких политических интересов, объектом которых вновь и вновь становится Азербайджан.

После исторической Победы Азербайджана над агрессией, оккупацией и сепаратизмом, восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета страна оказалась под прицелом скоординированной кампании по дискредитации, развернутой при участии ПАСЕ. Эта кампания направлена на искажение реальности и попытку поставить под сомнение достижения Азербайджана в деле восстановления справедливости, в которой азербайджанскому народу на протяжении десятилетий отказывали.

Антиазербайджанские настроения давно и прочно укоренились в среде отдельных депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, неспособных смириться с успехами Баку на международной и региональной арене. Регулярно прибегая к громким заявлениям и демонстративным резолюциям, они преследуют одну цель - нанести репутационный ущерб Азербайджану и подорвать его позиции на международной арене.

Именно в условиях сформировавшейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана в 2024 году была вынуждена принять принципиальное решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы. Этот шаг стал не проявлением изоляционизма, а прямой реакцией на системное игнорирование принципов равноправия, уважения и объективности.

Характерно, что последующие действия ПАСЕ лишь подтвердили обоснованность данного решения. Очередной виток политики давления Ассамблея продемонстрировала накануне, приняв резолюцию «Прогресс процедуры мониторинга Ассамблеи», в очередной раз использовав формат мониторинга не как инструмент конструктивного диалога, а как средство одностороннего политического воздействия на Азербайджан.

Резолюция стала не просто примером политической ангажированности, а наглядной иллюстрацией того, как европейская структура, некогда претендовавшая на роль нейтрального правозащитного арбитра, окончательно деградирует до уровня инструмента политического давления.

Под прикрытием дежурной риторики о «правах человека» и «политически мотивированных задержаниях» в резолюции ПАСЕ фактически требует от Азербайджана отказаться от суверенного права на правосудие, пересмотреть итоги постконфликтной реальности и освободить лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и сепаратистским структурам, действовавшим на ранее оккупированных территориях страны.

При этом ключевая особенность документа - сознательное искажение фактов и выборочное умолчание, что лишает резолюцию не только объективности, но и элементарной правдоподобности.

Формально резолюция принята в рамках мониторинга обязательств Азербайджана как члена Совета Европы. Однако ее содержание ясно демонстрирует: речь идет не о мониторинге, а об очередном политическом заказе.

Ассамблея бездоказательно оперирует термином «политические заключенные», не утруждая себя анализом конкретных уголовных дел, судебных решений и состава преступлений. Например, в один ряд ставятся журналисты и экс-представители бывшего незаконного «военно-политического руководства» Карабаха, существование которого само по себе было грубым нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

Сепаратисты как «жертвы»: опасная подмена понятий

Особое внимание в резолюции уделено содержавшимся в Баку 23 лицам армянской национальности, включая бывших функционеров сепаратистского режима. Попытка представить их в качестве «политических заключенных» - это не просто подмена понятий, а прямая попытка легитимизировать сепаратизм «задним числом».

ПАСЕ фактически предлагает признать участие в незаконных вооруженных структурах формой политической активности, а управление квазиобразованием - допустимой альтернативой государственному суверенитету. Это создает крайне опасный прецедент, который выходит далеко за рамки азербайджанской повестки и подрывает основы международного права как такового.

Наиболее показательно то, что резолюция ПАСЕ умалчивает о фактах, полностью разрушающих навязываемый ею образ «репрессивной политики» Баку.

В соответствии с двусторонним соглашением между Азербайджаном и Арменией и руководствуясь принципами гуманизма, 14 января Азербайджан передал армянской стороне Геворга Суджяна, Давида Давтяна, Вигена Эулджекджяна и Вагифа Хачатряна, ранее признанных виновными по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Следует отметить, что Суджян, Давтян и Эулджекджян были задержаны 10 ноября 2020 года - уже после подписания трехстороннего заявления, положившего конец 44-дневной войне. Хачатрян был задержан в августе 2023 года при выезде из Ханкенди в направлении Еревана - в рамках действующего законодательства, а не за «политические взгляды».

Передача их Армении стала практическим результатом установившегося мира между Азербайджаном и Арменией и наглядным подтверждением того, что Баку действует не по логике возмездия, а в рамках права, индивидуального подхода и гуманитарных принципов.

Если бы речь действительно шла о «политических репрессиях», подобная передача была бы невозможна в принципе. Однако ПАСЕ предпочла не упоминать этот факт, поскольку он разрушает заранее подготовленный обвинительный нарратив.

Отдельного внимания заслуживает и полное игнорирование условий содержания указанных лиц. В период пребывания в Азербайджане их права были полностью обеспечены, условия содержания и медицинское обслуживание соответствовали международным стандартам. Перед передачей армянской стороне все осужденные прошли медицинское обследование, подтвердившее нормальное состояние здоровья.

Более того, Вагифу Хачатряну, состояние здоровья которого вызывало обеспокоенность, была оказана вся необходимая медицинская помощь, он находился под постоянным наблюдением врачей. Эти факты окончательно разрушают спекуляции о якобы «негуманном обращении», однако именно они были сознательно проигнорированы авторами резолюции.

Резолюция ПАСЕ также демонстрирует поразительную избирательность. В документе нет ни слова о более чем миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев; разрушенных до основания городах и селах; уничтоженных мечетях, кладбищах и памятниках культуры; массовом минировании территорий, жертвами которого продолжают становиться мирные граждане.

ПАСЕ предпочитает не замечать, что именно Азербайджан сегодня решает одну из самых масштабных гуманитарных задач в Европе - восстановление территорий после почти 30-летней оккупации. Эта «слепота» носит не случайный, а системный характер.

Правозащитная риторика как форма давления

Призывы «привести законодательство о СМИ и политических партиях в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии» звучат особенно лицемерно на фоне того, что в ряде стран - членов Совета Европы усиливаются репрессии против оппозиции, вводятся элементы цензуры и ограничивается свобода слова под удобными политическими предлогами.

Однако именно Азербайджан вновь оказывается в роли «удобной мишени» - государства, которое не вписывается в политические ожидания части европейского истеблишмента и проводит самостоятельную политику.

В совокупности все это позволяет сделать однозначный вывод: резолюция ПАСЕ устарела уже в момент публикации. Она не отражает текущую реальность, игнорирует факты, сознательно искажает события и потому не может рассматриваться как серьезный политико-правовой документ.

В условиях новой региональной конфигурации, укрепления суверенитета Азербайджана и продвижения мирной повестки подобные резолюции выглядят не просто запоздалыми, а откровенно беспомощными.

Проблема заключается не в Азербайджане и не в «невыполненных обязательствах», а в глубоком кризисе самой ПАСЕ. Продолжая говорить языком ультиматумов, двойных стандартов и сознательных искажений, Ассамблея ускоряет процесс утраты собственного авторитета.

Азербайджан же, действуя в рамках международного права, гуманитарных принципов и постконфликтной реальности, продолжает формировать повестку будущего - вне зависимости от политически мотивированных резолюций, которые все чаще оказываются лишь бумажными декларациями без реального веса.