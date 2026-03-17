Новая экономическая география: как Карабах меняет структуру роста

16 марта в Ходжавенде под председательством главы Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева прошло очередное выездное заседание Координационного штаба по восстановлению освобождённых территорий.

Сам формат таких встреч уже становится устойчивой практикой.

Заседание показало, что процесс восстановления перешёл в новую фазу. Если в первые годы после 2020 года основной акцент делался на базовую инфраструктуру — разминирование, дороги, электричество, воду и газ, — то теперь речь идёт о формировании полноценной среды для жизни и закрепления населения.

Это подтверждают и цифры: восстановлен или заново построен 41 населённый пункт, на освобождённых территориях уже проживает и работает более 80 тысяч человек. Фактически формируется постоянная социальная среда.

Параллельно сохраняется высокий уровень личного контроля со стороны руководства страны. С начала текущего года президент Ильхам Алиев уже неоднократно (не менее 5–6 раз) посещал освобождённые территории, открывал новые объекты и встречался с возвращающимися жителями, демонстрируя необратимость процесса возвращения.

Одновременно всё более отчётливо проявляется дифференциация территорий. В районах с разрушениями до 90–100% (Агдам, Джебраил, Зангилан) фактически ведётся строительство с нуля, осложнённое масштабным минным загрязнением (разминировано более 150 тыс. га). В нагорной части Карабаха, где инфраструктура частично сохранилась и уровень мин ниже, восстановление может идти быстрее.

Именно этим объясняется акцент на Ходжавенд и Гадрут: здесь делается ставка на ускоренный запуск жизни. Восстанавливаются дома, формируются жилые кварталы, разрабатываются генеральные планы, что указывает на переход к долгосрочному развитию.

Параллельно меняется структура расходов: всё больше средств направляется на жильё и социальные объекты — школы, детские сады, медицинские пункты и центры услуг, что является ключевым условием закрепления населения.

Важный акцент делается и на экономике. Развитие сельского хозяйства, переработки и сферы услуг должно обеспечить занятость. Посещение аграрных и перерабатывающих предприятий в Ходжавенде показывает, что экономический профиль региона формируется уже сейчас, в том числе с учётом задач продовольственной безопасности.

Вся работа реализуется в рамках программы «Великое возвращение» и централизованно координируется, что позволяет удерживать темпы при масштабности задач.

Таким образом, текущий этап означает переход от восстановления к формированию устойчивой экономической и социальной среды. При этом нагорная часть Карабаха рассматривается как зона, где этот процесс может идти быстрее и стать опорой для дальнейшего развития всего региона.

Интеграция освобождённых территорий в этих условиях становится важным фактором развития ненефтяного сектора. Вовлечение в оборот значительных земельных и ресурсных возможностей, благоприятные природно-климатические условия и возможность выстраивания современных моделей хозяйствования создают основу для модернизации сельского хозяйства.

При этом развитие изначально ориентировано не только на производство сырья, но и на формирование полноценных агропромышленных цепочек — с переработкой, хранением и логистикой. Это позволяет увеличивать добавленную стоимость внутри страны и снижать зависимость от импорта.

Возвращение населения и запуск хозяйственной деятельности формируют новые рабочие места и стимулируют развитие малого и среднего бизнеса, что усиливает устойчивость заселения.

Дополнительный эффект даёт развитие инфраструктуры и транспортной связанности, что снижает издержки и повышает инвестиционную привлекательность региона.

В итоге интеграция освобождённых территорий превращается не только в процесс восстановления, но и в инструмент структурной трансформации экономики, способный усилить позиции ненефтяного сектора и аграрного производства Азербайджана.

Ильгар Велизаде

Погода на среду: В Баку ожидается до 15 градусов тепла

«Кот в мешке» от L’Occitane: как подарочная карта оставила покупательницу ни с чем

Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в WUF13 в Азербайджане

Степан Григорян для 1news.az: Москва может ужесточить давление на власть Армении ближе к выборам

Гасан Гасанов: Азербайджанский Новруз-Байрам не имеет никакого отношения к зороастризму и является сугубо тюркским праздником

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Инфаркт мысли: зачем Роберт Кочарян атакует мирный процесс на Южном Кавказе

Как Азербайджан и Евросоюз формируют новую архитектуру партнерства

Степан Григорян для 1news.az: Москва может ужесточить давление на власть Армении ближе к выборам

В Армении освободили из-под домашнего ареста племянника Гарегина II

В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом

В Баку обновляются автобусы еще на одном маршруте

Варшава поблагодарила Баку за поддержку в эвакуации польских дипломатов и граждан из Ирана

«Кот в мешке» от L’Occitane: как подарочная карта оставила покупательницу ни с чем

Еврокомиссия намерена снять на саммите ЕС вето Венгрии на выделение €90 млрд для Киева

Эстония готова обсуждать с США отправку войск в Ормузский пролив - глава МИД

Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в WUF13 в Азербайджане

ЕС пока не рассматривает Совет мира как легитимную организацию

Перед станцией метро «Низами» обеспечена безопасность велосипедистов - ВИДЕО

ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Посол Ирана в Москве опроверг сообщения о лечении Моджтабы Хаменеи в России

Арагчи: Ситуация в Ормузском проливе вызваны войной, навязанной США и Израилем

Установлены личности четверых подростков, бросавших камни в скоростной поезд

Милли Меджлис ратифицировал протокол в связи с Уставом Исполкома СНГ

Степан Григорян для 1news.az: Москва может ужесточить давление на власть Армении ближе к выборам

Пашинян объяснил, почему армяне не летают на Луну

Детский приключенческий фильм «Akinak» появится скоро в азербайджанских кинотеатрах - ФОТО

В соцсетях появился пост Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза. По народным поверьям, именно вСегодня, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

