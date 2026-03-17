Гасан Гасанов: Азербайджанский Новруз-Байрам не имеет никакого отношения к зороастризму и является сугубо тюркским праздником

1news.az предcтавляет интервью с видным ученым, дипломатом, послом Азербайджана в Польше Гасаном Гасановым, посвященное Новруз-Байрамы.

-Уважаемый Гасан-муаллим, распространена идея, что Новруз-Байрам имеет зороастрийские корни. Каково Ваше мнение?

- Нет никаких оснований, для подобных утверждений! Информация о зороастрийских праздниках приводится в Авесте и других зороастрийских книгах как Бундахишн и Висперед. В Бундахишне от имени Ахура-Мазды говорится: «Творения мира полностью созданы мною за триста шестьдесят пять дней”, то есть за шесть периодов-гаханбар, которые составляют один год». (Бундахишн, Глава XXV О делах веры). Таким образом по зороастрийской традиции год разделен на шесть периодов-гаханбаров, которые и признаются праздниками. Их в общей сложности шесть и квалифицируются следующим образом: середина весны; середина лета; праздник сбора урожая; праздник возвращения скота с летовок; середина зимы, ритуал в честь Фравартиша. В числе этих праздников отсутствует праздник под названием Новруз. Нет праздника и в честь Дня Весеннего равноденствия, но зато есть праздник, называемый «Маидьо-зарем», отмечаемый «в середине весны» и, согласно Виспереду, означающий «молочный». Как видите, Новруз-Байрам со значением праздник встречи нового года в день Весеннего равноденствия среди перечисленных зороастрийских праздников отсутствует.

- А как насчет нашего знаменитого новруз-байрамского костра и перепрыгивания через него? Неужели он тоже не имеет отношения к зороастризму?

- Вы имеете ввиду, один из ведущих атрибутов Новруз-Байрама, «вторник почитания Огня/Od çərşənbəsi». Эта традиция не только не имеет отношение к зороастризму, но и противоречит зороастрийским обычаям, считается у них грехом. Подобный обряд ни в какой форме не записан в зороастрийских текстах. Зороастрийцы, через огонь не только не прыгают, но считают это великим грехом. В зороастрийской книге о праведном Виразе, там, где описывается зороастрийский ад, говорится о женщине, «тело которой жрали вредные твари»: «Что за грех совершило это тело?». Спрашивает осматривающий ад, сопровождающие по аду сообщают: «Это душа грешницы, которая на земле «размещала под собой огонь и держала над огнем тело». Судя по-этому, сугубо зороастрийскому, тексту «держать огонь под собой грешно» и за это можно попасть в ад. А многие сторонники зороастрийского происхождения Новруз-Байрама надуманно (или наивно или в связи с полной неосведомленностью), не имея никаких оснований, утверждают, что перепрыгивать через огонь - это зороастрийская традиция.

- Вы сообщили, что у зороастрийцев, запрещалось перепрыгивать через огонь, а у них была традиция разжигать праздничный костер?

-Что касается традиции разжигания праздничного костра он в древности имел место и у туранцев-тюрков и у иранцев-зороастрийцев. Но эта традиция у этих двух народов происходила в разное время по разному поводу. Тюрки разжигали костер в честь прихода Весны и Дня Весеннего равноденствия, а зороастрийцы в честь прихода Зимы и Дня зимнего равноденствия. О зороастрийской традиции разжигания костров, записано в Бундахишне: «В месяце Дей всюду разжигают костры. Это означает, что пришла зима». Повторяю, что зороастрийцы костры разжигают в честь прихода не весны, а зимы. Месяц Дей, согласно зороастрийскому календарю, охватывает период от 22 декабря до 22 января.

- Когда же, в таком случае, отмечался Новруз, Новый год по зороастрийскому календарю?

- В первоисточниках нет сведений о сугубо зороастрийском календаре. Поэтому за основу зороастрийского календаря условно принимается древнеперсидский календарь. Должен Вам сказать, что понятие «Новруз» категорически не означает именно день весеннего равноденствия, как у нас в Азербайджане сейчас принято считать. Во-первых, согласно древнеперсидскому календарю, Новруз, означая «новый день», мог быть в любом из календарных месяцев, но вовсе не обязательно как первый день нового года. Во-вторых, Бируни (973-1050) и Омар Хаййам (1048-1131) отмечают, что, мифический персидский царь Джамшид праздник Новруз в качестве начала нового года установил на 22 июня, в день летнего солнцестояния. Весь период, когда государственной религией персов был зороастризм, Новый год, т.е. Новруз, отмечался именно 22 июня. Персы лишь в начале XI в., в исламский период, когда входили в состав сельджукской империи, по решению тюркского султана Мелик-шаха, стали отмечать Новруз в значении Нового года в марте. А сами зороастрийцы, как утверждает зороастровед М.Бойс решение о праздновании Нового года в марте, приняли лишь в начале XX века.

- Когда же, в таком случае, отмечался Новруз, Новый год по тюркскому календарю?

-Традиция торжественной встречи Дня Весеннего равноденствия, у тюркских народов, носит беспрерывный характер с древнейших времён до наших дней. Весь известный период истории тюрки встречали и встречают Новый год в день весеннего равноденствия в марте. Бируни именно март месяц в тюркской традиции называет «биринчи ай/первый месяц». Это подтверждают Насреддин Туси и Улуг-бек.

- Но ведь в настоящее время этот праздник отмечают в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызыстане, Турции а также в Иране и Таджикистан и в других странах.

-В настоящее время действительно иранские и тюркские народы одновременно отмечают праздник Новруз в день весеннего равноденствия. Омар Хаййам подробно описывает персидскую традицию встречи Новруза. Его описание дает основание признать, что нет ничего общего между персидской традицией встречи Новруза и хорошо нам всем известной азербайджанской версией встречи Новруз-Байрама.

- Распространено мнение, что слово Новруз имеет персидское происхождение.

Новруз, на персидском языке не означает «Новый день, Новый год», хотя в источниках 10 века уже употребляется в этом значении. Новый год или Новый день на персидском будет «Рузиноу». Слово Новруз имеет смешанное персидско-тюркское происхождение. Это слово по лексическому составу персидский, а по грамматической категории тюркский. Праздник Дня весеннего равноденствия мы называем не одним словом Новруз, а Новруз-Байрам. Слово Байрам состоит из двух компонентов «Бай» и «Рам». При этом «Байат», согласно Махмуда Кашкарлы является теонимом тюркского языческого божества. «Рам» происходит от слова «Арам», который до настоящего времени является названием первого месяца, месяца март уйгурского календаря. Согласно древнетюркского словаря «ара» означает «промежуток», что в данном случае имеет ввиду промежуток между прошлым и новым годом. Наряду с этим слово «арам», «ырым/ирим» на чувашском, киргизском, казахском, кара-калпакском, туркменском, узбекском, тувинском, башкырском, татарском означает волшебный, чудодейственный, «суеверные обряды», «суеверная примета»; «вера в приметы, и предзнаменования»; «предчувствие»; «предзнаменование». Таким образом, слово «Байрам» имеет исконно тюркское происхождение и означает «Месяц божества Байат, в промежутке между старым и новым годом», а также «Месяц сообщающий приметы, предзнаменования богини Байат».

- Что хотели бы сказать в заключение?

-Мы, во-первых, можем утверждать, что мартовский Новруз, т.е. День весеннего равноденствия никакого отношения не имеет к зороастризму, а, во-вторых, праздники персидский Новруз и тюркский, в т.ч. азербайджанский Новруз-Байрам, имеют совершенно разное обрядовое содержание. Это два совершенно разные праздники по своему обрядовому составу, концепция и атрибуты праздника совершенно разные. В но то же время эти два праздника объединяет повод его проведения, День весеннего равноденствия. Как говорится, у каждого свой новогодний праздник, а точнее у каждого свой Новруз.

Примечение: данное интервью было впервые опубликовано на сайте 1news.az 18 марта 2020 года.

