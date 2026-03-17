Степан Григорян для 1news.az: Москва может ужесточить давление на власть Армении ближе к выборам

Azərbaycanca
Мнение

Себа Агаева15:07 - Сегодня
На фоне приближающихся парламентских выборов в Армении внутренние и внешние факторы давления на Ереван становятся все более заметными.

Усиление конкуренции между внешними центрами силы, попытки влияния на политические процессы, а также параллельное продвижение мирной повестки с Азербайджаном формируют сложный и противоречивый контекст.

О том, насколько реальны риски дестабилизации, какова роль внешних игроков и есть ли у региона шанс на устойчивый мир, 1news.az поговорил с председателем Центра по глобализации и региональному сотрудничеству, армянским политологом Степаном Григоряном.

- Служба внешней разведки Армении заявила о давлении со стороны «некоторой страны» и попытках вмешательства в выборы. На этом фоне прозвучала информация о планах России инвестировать около $163 млн в инструменты «мягкой силы» в Армении, тогда как ЕС уже выделил €15 млн на защиту избирательных процессов. Насколько реальна возможность использования Москвой внутренних политических сил в Армении для вмешательства в предвыборный период?

- Нынешние власти Армении достаточно активно работают с США, Канадой, ЕС, Францией, Германией, Индией, Китаем и многими другими странами. С рядом из них Армения выстраивает стратегические отношения. Кроме того, армянское руководство пошло по пути нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией без посреднических услуг России. Двусторонние переговоры с Азербайджаном дали свои результаты: мы имеем парафированное Мирное соглашение, начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, торговли между нашими странами, а также частичное разблокирование коммуникаций. Все это не может не беспокоить Кремль, т.к. многие годы Россия сохраняла свое влияние в регионе, используя противостояние, которое было между Арменией и Азербайджаном.

Нет сомнения, что Кремль хотел бы восстановить свое влияние в Армении, однако он этого хочет добиться уже через “назначение” в нашей стране лояльных себе пророссийских политических сил. Попытки оказания влияния на предвыборные процессы в Армении служат реализации этих планов властей России. Здесь уже активно используются, как российские пропагандистские СМИ, так и их “прокси” в армянских СМИ. Активно борются за возвращение влияния России в Армении как политические силы, связанные с тремя бывшими президентами Армении, так и российские и армянские олигархические круги. Не исключено, что ближе к выборам в Национальное собрание Армении, которые состоятся 7 июня этого года, применение более жестких методов борьбы против нынешних властей Армении.

- Отказ Армении от российской гуманитарной помощи карабахским армянам вызвал резкую реакцию Москвы. Можно ли расценивать это как попытку России удержать политическое влияние в качестве инструмента давления?

- Как я понимаю, этот отказ был связан с приближающимися выборами, т.к. существует опасность что пророссийские политические партии в Армении могут это использовать в своей предвыборной кампании. Наше избирательное законодательство такие действия квалифицирует не как «гуманитарную помощь», а как предвыборные взятки и подкуп избирателей, в пользу ряда политических партий.

- Президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что мир между Азербайджаном и Арменией будет вечным. В то же время премьер-министр Никол Пашинян, выступая в Европейском парламенте, подчеркнул: «Мы не допустим нового конфликта, новой войны». Как можно оценить эти синхронные мирные сигналы со стороны Баку и Еревана?

- Заявления лидеров Армении и Азербайджана прозвучали в один и тот же день. Не думаю, что это было случайным. Уверен, что как в Баку, так и в Ереване есть понимание того, что не все заинтересованные игроки в нашем регионе рады мирному процессу между нашими странами. Поэтому взаимные позитивные шаги и месседжи желательно продолжить. Также хочу обратить на очень важный факт: на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в проекте конституционных изменений страны не будет ссылок на Декларацию независимости Армении, принятую еще в 1990 году. Это очень непростой и в то же время смелый шаг руководителя Армении. Надеюсь, что реакция из Баку последует в виде подписания Мирного соглашения.

- Премьер-министр Армении заявил, что руководство Армянской апостольской церкви фактически продвигает повестку «арцаха», которая, по его словам, ведет к новой войне. При этом он также утверждает, что церковь управляется извне — «по каналам КГБ», что, по мнению премьера, создает угрозу государственной безопасности страны. Если противостояние между властью и церковью будет усиливаться, как вы оцениваете шансы нынешней власти на политическое выживание?

- Здесь я вижу не противостояние премьер-министра Армении Армянской апостольской церкви, а противостояние Никола Пашиняна лично католикосу Гарегину II и узкому кругу иерархов вокруг него. Да, многое, о чем говорит премьер-министр – это правда, однако для армян всего мира Церковь играет огромную роль, поэтому это противостояние не повысило рейтинг армянских властей.

- Можно ли интерпретировать заявление Пашиняна как сигнал о готовности Армении окончательно закрыть страницу вражды с Азербайджаном?

- Никол Пашинян посылает много месседжей, которые направлены на установление мира и нормальных отношений с Азербайджаном, и у меня нет сомнений в последовательности его политики в этих вопросах.

Поделиться:
462

Актуально

Общество

Общество

Мнение

Политика

Мнение

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Все новости
1news TV

13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40
23 / 01 / 2026, 16:28