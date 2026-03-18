Синхронная атака: Как армянское лобби пытается создать иллюзию мирового давления

Первые месяцы 2026 года на Южном Кавказе складываются в довольно парадоксальную картину.

С одной стороны, после десятилетий конфликта между Азербайджаном и Арменией постепенно формируется практическая повестка мирного сосуществования. Ведется работа по делимитации границы, открыт транзит грузов, обсуждаются транспортные коммуникации, а на экспертном и общественном уровне появляются контакты между гражданскими обществами двух стран. Все это происходит в логике закрепления новой постконфликтной реальности с постепенным переводом отношений в нормальное русло добрососедства и взаимной выгоды.

И на этом фоне, что особенно показательно, в международных структурах и медийном пространстве вдруг начинает стремительно расти активность различных групп и организаций, объединенных одной общей целью - вернуть в мировую повестку тему так называемого «народа Нагорного Карабаха» и представить ситуацию вокруг Карабахского региона Азербайджана как масштабный гуманитарный кризис. Причем делается это синхронно сразу по нескольким каналам: через жалобы в международные механизмы корпоративной ответственности, выступления на площадках правозащитных организаций, кампании в социальных сетях и попытки инициировать новые судебные процессы. Когда подобные действия происходят одновременно, в разных институциях и при участии активистов одной направленности, а зачастую даже одних и тех же активистов, трудно говорить о случайности. Перед нами скорее очередная попытка создать иллюзию «международного давления», которая должна поддержать армянские реваншистские круги и одновременно осложнить развитие мирного процесса между Баку и Ереваном.

Одним из эпизодов этой кампании стала подача жалобы в Швейцарии против компании SOCAR Trading SA - международной торговой структуры Государственной нефтяной компании Азербайджана. Жалоба была направлена в Национальный контактный пункт Швейцарии при Государственном секретариате по экономике (SECO) в рамках механизма Руководящих принципов для многонациональных предприятий Организации экономического сотрудничества и развития. Авторы обращения - так называемый Комитет по защите основных прав «народа Нагорного Карабаха» совместно с ассоциацией «Швейцария–Армения» - утверждают, что деятельность SOCAR Trading якобы способствовала финансированию политики Азербайджана, которую они характеризуют как «этническую чистку» армянского населения Карабаха. Сам по себе механизм ОЭСР, на который они ссылаются, не является судебной процедурой и не предполагает юридических санкций, однако часто используется активистами для создания громких информационных кампаний против компаний и государств.

Именно поэтому в тексте жалобы звучат привычные формулировки об «ответственности бизнеса за права человека» и о необходимости проведения так называемой «должной проверки» - терминология, которая в последние годы стала удобным инструментом политического давления в рамках корпоративной репутационной политики.

Параллельно представители того же круга активистов пытаются закрепить аналогичные тезисы на международных правозащитных площадках. В Женеве в ходе очередной сессии Совета по правам человека ООН представители упомянутого комитета выступили с заявлениями, в которых обвиняли Азербайджан в незаконном удержании армянских «заложников», разрушении армянских культурных памятников и невыполнении решения Международного суда ООН от 17 ноября 2023 года. Эти заявления практически полностью повторяют аргументацию, которая уже несколько лет циркулирует в армянских политических и медийных кругах: утверждения о «насильственном перемещении» населения, о необходимости «возвращения армян в Карабах» и о «преднамеренном уничтожении культурного наследия». Несмотря на то что подобные тезисы неоднократно подвергались критике со стороны различных международных экспертов и не получили подтверждения в виде каких-либо решений международных судебных органов, они продолжают регулярно воспроизводиться на площадках ООН, где активисты пытаются закрепить их в качестве устойчивой политической риторики.

Еще один канал продвижения этих нарративов - выступления различных неправительственных организаций.

В частности, на той же сессии Совета по правам человека тему «насильственного перемещения армянского населения» подняла организация Christian Solidarity International. Ее представители обвиняли Азербайджан в уничтожении культурного наследия и заявляли о якобы «инсценированных судебных процессах» над армянами, находящихся под следствием в Баку. Подобные выступления, как правило, строятся на эмоциональной риторике и опираются на заявления активистов, представляющих структуры, связанные с так называемыми институтами «Нагорного Карабаха в изгнании». С точки зрения международного права такие структуры не обладают никаким признанным статусом, однако в рамках правозащитных мероприятий им нередко предоставляется возможность выступать в качестве «гражданских представителей», что позволяет поддерживать информационную активность вокруг темы.

Параллельно в медиапространстве была запущена кампания в социальных сетях с использованием хэштегов, призывающих к «освобождению армянских заложников» и «защите народа Нагорного Карабаха». Одним из наиболее активных ее участников стал бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, который уже ранее выступал с громкими заявлениями, утверждая, что действия Азербайджана якобы могут квалифицироваться как геноцид. Эти утверждения вызвали резкую критику со стороны ряда международных юристов, указывавших на отсутствие в представленных им материалах доказательной базы, соответствующей юридическим стандартам для подобных выводов. Тем не менее Окампо продолжает активно использовать свою прежнюю должность как аргумент авторитетности, публикуя заявления и призывы, направленные на привлечение внимания европейских политиков к «карабахской теме».

Если рассматривать все эти, а также другие подобные эпизоды в совокупности, становится очевидно, что речь идет не о разрозненных заявлениях отдельных активистов. Жалоба против SOCAR, выступления на площадке Совета по правам человека, заявления неправительственных организаций, информационная кампания в социальных сетях и подготовка новых судебных исков образуют вполне узнаваемую схему. Сначала формируется громкое обвинение - как правило, с использованием терминов «геноцид», «этническая чистка» или «заложники».

Затем эти тезисы начинают циркулировать в медийном пространстве и на площадках международных организаций. После этого предпринимаются попытки придать им юридическую форму через различные процедуры - от корпоративных жалоб до обращений в международные суды. Подобная тактика давно применяется в международной политике как инструмент давления и получила даже отдельное название - lawfare, то есть использование правовых механизмов в политической борьбе.

Особое своеобразие всей этой активности придает момент, в который она разворачивается. Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, несмотря на все сложности, постепенно набирает обороты. Впервые за долгие годы стороны обсуждают практические механизмы мирного сосуществования.

Чувствительность момента усиливается еще одним обстоятельством: Армения готовится к парламентским выборам, назначенным на 7 июня. Любая международная кампания, связанная с обвинениями против Азербайджана и с продвижением тезисов о «праве на возвращение» армян в Карабах, неизбежно становится элементом внутренней политической борьбы в самой Армении. Реваншистские силы, выступающие против мирного соглашения, традиционно используют «карабахскую тему» как главный аргумент против нынешнего курса властей. В этом контексте появление новых международных обвинений и громких заявлений выглядит как прямое подыгрывание этим силам.

Продвижение подобных нарративов на международной арене не может не вызывать раздражения в Баку, поскольку они пытаются поставить под сомнение суверенитет Азербайджана и фактически возрождают риторику армянского сепаратизма. Поддержание такой риторики неизбежно способно осложнить атмосферу переговоров, сбить темп нормализации отношений и привести к новой конфронтации, последствия которой окажутся крайне неприятными прежде всего для самой Армении.

В итоге складывается весьма характерная ситуация. Пока правительства двух стран пытаются выстраивать прагматичную повестку и искать пути для долгосрочного мира, группа активистов, бывших чиновников и связанных с ними организаций, а также их зарубежные подстрекатели, кормящиеся из кассы армянской диаспоры, предпринимают последовательные шаги для того, чтобы вернуть отношения в прежнюю фазу военно-политического противостояния. Их деятельность сопровождается громкими заявлениями, юридическими инициативами, медийными кампаниями. А целью является сохранение конфликта как инструмента политического давления.

И потому для мыслящих людей очевидно, что нынешняя кампания - это не борьба за права человека, а попытка реанимировать давно утративший актуальность сепаратистский проект, используя международные площадки и правозащитную риторику в качестве удобного прикрытия. В тот момент, когда региону как никогда необходима спокойная дипломатическая работа и последовательное укрепление мира, подобные инициативы действуют прямо противоположным образом - создают напряжение, подпитывают реваншизм и подталкивают ситуацию к новой конфронтации. И если внимательно посмотреть на список людей и организаций, которые сегодня особенно активно раздувают эту тему, становится ясно, что для них мир на Южном Кавказе всегда был куда менее интересен, чем бесконечное продолжение конфликта.