Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

Депутаты Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили законопроект об отмене "супружеского долга" в официальном браке.

Теперь проект отправили на согласование в Сенат (верхняя палата), передает France 24.

Законопроект рассматривали накануне, его поддержали 120 депутатов.

Поводом для рассмотрения стала критика со стороны групп по защите прав женщин, которые считают, что понятие "супружеского долга" используют для "игнорирования согласия на секс и случаев изнасилования".

В одобренном законопроекте говорится, что понятие "сожительство" не обязывает супругов вступать в сексуальные отношения.

Как поясняет France 24, Гражданский кодекс Франции перечисляет четыре "обязанности", которые связаны с браком, - это верность, содержание, помощь и сожительство (фактически - совместное ведение семейной жизни), но сексуальная близость там не упоминается.

При этом в судебных решениях инстанции порой трактовали понятие "сожительство" как "совместное пребывание в постели", то есть исполнение "супружеского долга".

В частности, в 2019 году француз развелся с супругой, использовав этот аргумент: жена, с его слов, перестала отвечать ему взаимностью в постели. Женщина в ответ оспорила обвинения в свой адрес в Европейском суде по правам человека, где решили, что обвинять ее в таких причинах развода невозможно.

Источник: rg.ru