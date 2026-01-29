 Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

First News Media13:30 - Сегодня
Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

Депутаты Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили законопроект об отмене "супружеского долга" в официальном браке.

Теперь проект отправили на согласование в Сенат (верхняя палата), передает France 24.
Законопроект рассматривали накануне, его поддержали 120 депутатов.

Поводом для рассмотрения стала критика со стороны групп по защите прав женщин, которые считают, что понятие "супружеского долга" используют для "игнорирования согласия на секс и случаев изнасилования".

В одобренном законопроекте говорится, что понятие "сожительство" не обязывает супругов вступать в сексуальные отношения.

Как поясняет France 24, Гражданский кодекс Франции перечисляет четыре "обязанности", которые связаны с браком, - это верность, содержание, помощь и сожительство (фактически - совместное ведение семейной жизни), но сексуальная близость там не упоминается.

При этом в судебных решениях инстанции порой трактовали понятие "сожительство" как "совместное пребывание в постели", то есть исполнение "супружеского долга".

В частности, в 2019 году француз развелся с супругой, использовав этот аргумент: жена, с его слов, перестала отвечать ему взаимностью в постели. Женщина в ответ оспорила обвинения в свой адрес в Европейском суде по правам человека, где решили, что обвинять ее в таких причинах развода невозможно.

Источник: rg.ru

Поделиться:
198

Актуально

Экономика

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Общество

В Баку женщина воровала, проверяя незапертые двери квартир - ВИДЕО

Экономика

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

В мире

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Глава МИД Ирана посетит Турцию для обсуждения ситуации в регионе

Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Зеленский: Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс

Илон Маск: Через пять лет ИИ превзойдет человечество

В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»

ИИ уже приводит к сокращению рабочих мест в странах - ИССЛЕДОВАНИЕ

Последние новости

Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Сегодня, 14:05

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Сегодня, 14:03

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Сегодня, 14:00

«Деньги и продукты каждой семье»: мошенники используют «Рамазан» для обмана

Сегодня, 13:50

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Сегодня, 13:45

Глава МИД Ирана посетит Турцию для обсуждения ситуации в регионе

Сегодня, 13:42

Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

Сегодня, 13:30

Разведчик-беспилотник США замечен около границы Ирана

Сегодня, 13:25

СМИ: Число жертв последствий снежной бури в США возросло до 73

Сегодня, 13:15

Сколько заработал «Карабах», благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 13:10

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Сегодня, 13:05

Аббас Арагчи: Ядерное оружие не имеет места в расчетах безопасности Ирана

Сегодня, 13:00

В Баку женщина воровала, проверяя незапертые двери квартир - ВИДЕО

Сегодня, 12:57

Кочарян против Tрампа: реваншистская атака на TRIPP

Сегодня, 12:55

Золото продолжает бить рекорды

Сегодня, 12:53

Рейтинг премьера Дании взлетел благодаря Трампу - Politico

Сегодня, 12:47

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал «Карабах» и «Нефтчи»

Сегодня, 12:43

Алов, Эхсан и Саяхат: как называли детей в Азербайджане за последние 5 лет

Сегодня, 12:38

Сирия и Азербайджан обсуждают расширение энергетического сотрудничества

Сегодня, 12:35

Макрон: Европа должна быть частью процесса по решению российско-украинского конфликта

Сегодня, 12:33
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право наСегодня, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48