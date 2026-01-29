 Глава МИД Турции считает Совет мира действенной платформой для урегулирования в Газе | 1news.az | Новости
В мире

Глава МИД Турции считает Совет мира действенной платформой для урегулирования в Газе

First News Media23:48 - 29 / 01 / 2026
Глава МИД Турции считает Совет мира действенной платформой для урегулирования в Газе

Турция готова при наличии соответствующего запроса направить военных в состав международных стабилизационных сил в секторе Газа.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Одно из положений мирного плана по Газе предполагает создание там международных сил безопасности. Это важно. Если это удастся реализовать, я думаю, это поможет как Израилю, так и палестинцам убедиться, что не будет нападений и рисков нарушения соглашений о безопасности. Это будет новая глава в палестинском вопросе. Если нас попросят, мы готовы предоставить военные подразделения для этих сил. Но вопрос о силах является предметом всесторонних переговоров", - сказал министр.

Фидан напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "возражал против участия Турции в Совете мира". "Но мы были приглашены и участвовали. Он был против включения моего имени в состав Исполнительного комитета Газы. Тем не менее мы там, потому что мы вместе с Египтом, Катаром и США являемся основными членами посреднической группы по Газе. Наша нынешняя позиция - сделать все возможное, чтобы способствовать продолжающемуся мирному процессу в Газе, будь то в военной или политической форме", - добавил министр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Турция не собирается возобновлять торговлю с Израилем, пока не прекратится конфликт в секторе Газа и туда не будут допущены гуманитарные миссии.

"Наша проблема - это политика Израиля в регионе, особенно в отношении палестинцев и в особенности его недавний геноцид в Газе", - сказал Фидан.

Говоря о перспективах урегулирования в Газе, он отметил, что считает Совет мира "платформой, на которой действительно можно продвигать повестку", касающуюся стабилизации ситуации между Палестиной и Израилем.

Источник: ТАСС

