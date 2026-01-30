 В ООН состоялся дипломатический брифинг на тему WUF13 | 1news.az | Новости
В ООН состоялся дипломатический брифинг на тему WUF13

First News Media21:55 - Сегодня
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся дипломатический брифинг высокого уровня, посвященный 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном в рамках партнерства UN-Habitat и правительства Азербайджана, приняли участие представители стран-членов, высокопоставленные должностные лица ООН и представители организаций-партнеров.

В панельных дискуссиях приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах, замглавы аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель Национального координатора WUF13 Гюльшен Рзаева, директор Отдела глобальных знаний и пропаганды UN-Habitat Эдлам Йемеру, начальник Управления климатической дипломатии Министерства иностранных дел (МИД) Эльчин Аллахвердиев, второй секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Нигяр Байрамлы.

Дипломатический брифинг прошел под модераторством временного поверенного в делах, заместителя постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвина Ашрафзаде. Дипломат подчеркнул, что высокий интерес к мероприятию свидетельствует о важности форума. Он отметил, что проведение WUF13 в Азербайджане, помимо большой ответственности для страны, создает возможность внести вклад в международный диалог в сфере устойчивой урбанизации.

Г. Рзаева в своем выступлении проинформировала гостей о "Саммите лидеров", который впервые пройдет в рамках WUF13 с участием глав государств и правительств. Она также рассказала участникам брифинга о планируемых встречах на уровне министров и других тематических сессиях. Она отметила, что в рамках WUF13 в Баку разрабатываются планы по логистике, безопасности и внутригородскому транспорту.

Исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах заявила, что WUF13 совпадает с 10-летием Новой повестки дня городского развития, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году, и проводится накануне промежуточного обзора выполнения этого документа. Она подчеркнула, что форум станет важной платформой для продвижения цели устойчивых городов и сообществ.

Э. Йемеру выступил с подробной презентацией, посвященной содержанию форума, процессу подготовки и приоритетам Азербайджана как принимающей страны. Было отмечено, что в рамках форума будет организована полнодневная "Встреча министров", шесть диалогов высокого уровня, тематические ассамблеи, более 350 партнерских мероприятий, выставка Urban Expo и впервые учебная платформа "WUF Академия". Он сообщил, что по итогам форума планируется принятие итогового ориентированного на действия документа под названием "Бакинский призыв".

Э. Аллахвердиев в своем выступлении заявил, что форум будет играть роль глобальной платформы ООН. Подготавливаемые документы будут формироваться на основе мнений и предложений различных заинтересованных сторон и создадут прочную основу для будущего сотрудничества.

Дипломатический брифинг продолжился сессией вопросов и ответов с дипломатами стран-членов.

