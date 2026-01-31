В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

В селе Йолачан района Джизре турецкой провинции Ширнак перевернулся микроавтобус, в результате чего погибли 2 человека.

Как сообщает CNN Türk, микроавтобус, следовавший из Нусайбина в Джизре, перевернулся после того, как водитель потерял управление на скользкой дороге в дождливую погоду.

В ходе инцидента пострадали восемь человек. Пострадавшие были госпитализированы в государственные больницы Джизре, Идиля и Силопи, жизнь двоих спасти не удалось.

По факту ведется расследование.