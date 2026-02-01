Трамп: Индия и Китай будут покупать нефть у Венеуэлы
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана, концепция этой сделки готова.
"Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Мы уже подготовили эту сделку, концепцию сделки", - сказал он журналистам на борту своего самолета во время полета во Флориду.
Также Трамп надеется, что и Китай будет закупать нефть у Венесуэлы.
"Мы бы приветствовали, если бы Китай стал закупать нефть у Венесуэлы", - сказал он.
Источник: ТАСС
236