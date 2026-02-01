 Трамп: Индия и Китай будут покупать нефть у Венеуэлы | 1news.az | Новости
Трамп: Индия и Китай будут покупать нефть у Венеуэлы

First News Media09:20 - Сегодня
Трамп: Индия и Китай будут покупать нефть у Венеуэлы

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана, концепция этой сделки готова.

"Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Мы уже подготовили эту сделку, концепцию сделки", - сказал он журналистам на борту своего самолета во время полета во Флориду.

Также Трамп надеется, что и Китай будет закупать нефть у Венесуэлы.

"Мы бы приветствовали, если бы Китай стал закупать нефть у Венесуэлы", - сказал он.

Источник: ТАСС

