Трамп заявил, о начале переговоров по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Гренландии начались, и выразил надежду на "хорошую сделку" и для Вашингтона, и для Европы.

"Мы начали переговоры, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, контактировал ли он с европейскими лидерами по вопросу Гренландии. - Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку".

По утверждению американского лидера, "согласие было достигнуто по довольно" многим вопросам, и Европа "хочет, чтобы США сделали это".

Источник: ТАСС