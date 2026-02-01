Ряд стран ЕС отказываются от связанных с возобновляемыми источниками энергии

Греция, Италия и Кипр постепенно отказываются от стратегий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, и возвращаются к геологоразведке для добычи нефти и газа.

Об этом заявил генеральный директор греческой энергетической компании Energean Group Матиос Ригас.

"Если вы посмотрите на Грецию пять-семь лет назад, то там говорили только о "зеленых" инвестициях: закрытии электростанций, работающих на буром угле. <...> Сейчас одним из пунктов повестки дня является скважина, которую мы будем бурить совместно с [американской компанией] ExxonMobil на западе Греции", - сказал он в интервью британскому изданию Financial Times. Он добавил, что "потенциально <...> есть возможность создать ситуацию, при которой Греция станет энергонезависимой".

По его словам, итальянское правительство также "активно рассматривает проведение работ" по геологоразведке, хотя "несколько лет назад это даже не стояло на повестке дня". В Италии закон, запрещающий новые геологоразведывательные работы, был отменен по решению суда. По мнению Ригаса, европейские столицы "последние несколько лет избирали неверный курс" в рамках инициатив по поддержке возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось ранее, ExxonMobil подписала в Афинах соглашение об участии с 60-процентной долей в консорциуме компаний Energean и Helleniq Energy с целью проведения разведочного бурения на шельфовом блоке "Участок-2" в Ионическом море у западного побережья Греции. Подписи под документом поставили вице-президент ExxonMobil по глобальной геологоразведке Джон Ардилл, генеральный директор Helleniq Energy Андреас Сиамисиис и Ригас. Еврокомиссия, в свою очередь, поддержала это соглашение.

Источник: ТАСС