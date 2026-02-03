Пезешкиан рассказал о поручении, данном им Аббасу Арагчи по переговорам с США

Президент Ирана Масул Пезешкиан заявил, что поручил главе МИД страны Аббасу Арагчи проводить «честные и справедливые переговоры» с США.

Об этом иранский президент написал на своей странице в социальной сети Х.

«В свете просьб дружественных правительств региона отреагировать на предложение президента Соединенных Штатов о переговорах: я поручил своему министру иностранных дел, при условии наличия подходящей обстановки — свободной от угроз и необоснованных ожиданий, — проводить честные и справедливые переговоры, руководствуясь принципами достоинства, благоразумия и целесообразности», - написал Пезешкиан.

При этом он добавил, что данные переговоры «должны проводиться в рамках наших национальных интересов».