Рахман Гаджиев встретился с победителями пятого конкурса «Yüksəliş» - ФОТО

Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в рамках менторской программы пятого конкурса «Yüksəliş» встретился с победителями конкурса Камраном Алескеровым и Нумреддином Гусейновым.

Председатель Правления Фонда поздравил Камрана Алескерова и Нумреддина Гусейнова с победой в пятом конкурсе «Yüksəliş» и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи состоялся продуктивный обмен мнениями по вопросам профессионального развития молодых лидеров, дальнейшего укрепления их потенциала, а также определения направлений их будущей деятельности.

Также была представлена подробная информация о масштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, а также о проектах, реализуемых Фондом возрождения Карабаха. Особо была подчеркнута значимость этих проектов для социально-экономического возрождения региона.

Кроме того, в рамках менторской программы были широко обсуждены вопросы разработки индивидуальных планов развития победителей, определения направлений в соответствии с их интересами, а также предстоящие этапы реализации запланированных мероприятий. В условиях взаимного обмена мнениями были рассмотрены ключевые аспекты для более эффективной организации программы.

Победители пятого конкурса «Yüksəliş» Камран Алескеров и Нумреддин Гусейнов выразили благодарность Рахману Гаджиеву за предоставленную возможность и оказанную поддержку в рамках менторской программы.

Напомним, что конкурс «Yüksəliş» был учрежден распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019 года. Конкурс охватывает граждан Азербайджанской Республики в возрасте от 21 до 51 года, имеющих высшее образование и не менее двух лет управленческого опыта.

Конкурс состоит из пяти этапов: регистрация, онлайн-отбор, очный этап, полуфинал и финал. Победители конкурса получают годичную индивидуальную программу развития под руководством управленцев-наставников (https://yukselish.az/mentors), а также грант на саморазвитие в размере 20 тысяч манатов каждый.

Отметим, что распоряжение о проведении следующего, шестого конкурса «Yüksəliş» было подписано Президентом Азербайджанской Республики 10 декабря 2025 года.