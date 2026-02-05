Фархад Мамедов: Приговоры преступникам и мирный процесс Азербайджана и Армении

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

За два дня произошли два события:

- очередная полноформатная встреча между руководством Азербайджана и Армении, в результате которой приняты решения продолжать расширять и углублять мирный процесс;

- вынесены приговоры руководству сепаратистов, военным преступникам.

Может возникнуть вопрос, как вяжется мирная повестка с вынесенными сроками?!

Ответ очевиден, да!

Конфликт между Азербайджаном и Арменией не завершился в итоге 44-дневной войны. Три года сопротивления, многочисленных жертв и геополитических баталий.

Конфликт завершается без покаяния и признания вины.

Международные правовые институты на протяжении всего конфликта не проявляли интереса к конфликту, а при обращении отмежевались от принятия очевидного факта оккупации, высказав мнение, что рассматривают процессы, которые произошли до 1996 года.

Таким образом, Азербайджан самостоятельно установил справедливость как на земле, политическом уровне, так и в правовой сфере.

В Азербайджанском обществе существует компромисс относительно этой категории армянских заключенных, и нет сомнений, что любые внешние инициативы относительно освобождения преступников, которые получили сроки сегодня, будут отвергнуты.

Руководство Азербайджана инициировало и реализует мирную повестку с Арменией. Принятые документы, заявления и предпринимаемые шаги свидетельствуют о том, что происходит фиксация реальности.

Конечно, ни одна сторона полностью не удовлетворена ситуацией, но все же идет на фиксацию реальности, потому что есть понимание, что где-то надо остановиться. Дать шанс мирной повестке и посмотреть на реакцию общества.

Сроки преступникам - это часть реальности, которую нужно зафиксировать и принять как данность.

Источник: @mneniyefm