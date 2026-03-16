Арагчи: Иран будет воевать, пока Трамп не поймет, что начать войну было ошибкой

Иран будет воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности агрессии против исламской республики.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию", - написал он в X.

Ранее Арагчи в интервью американской телекомпании CBS заявил, что Тегеран не видит каких-либо веских причин вступать в переговоры с Вашингтоном и не запрашивал их проведение.

Источник: ТАСС