В Нахчыване задержана подозреваемая в кибермошенничестве под видом выдачи кредитов

Сотрудники полиции Нахчыванской Автономной Республики провели оперативные мероприятия в связи с фактом кибермошенничества в отношении граждан.

В результате оперативно-технических мер, проведенных на основании поступивших жалоб, была задержана 21-летняя Эльнара Бунятова, подозреваемая в совершении преступления, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, Э. Бунятова представлялась сотрудником банка и вводила граждан в заблуждение, обещая содействие в оформлении кредитов. Для связи с потенциальными жертвами она использовала различные номера телефонов, в том числе:

070-767-56-96,

077-351-95-76,

070-935-75-65,

077-104-44-08,

077-349-96-82 и другие.

Кроме того, подозреваемая действовала через платформу TikTok, используя страницы под названиями «azturan83», «turanbank_az», «azeturanbank» и «krediagro».

Предварительно установлено, что таким образом ей удалось обмануть и присвоить денежные средства примерно у 50 человек.

По данному факту продолжается расследование.