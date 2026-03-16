McDonald’s Azərbaycan получил награду за вклад в развитие занятости в сфере услуг

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики провела форум «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных».

В рамках мероприятия были отмечены крупнейшие налогоплательщики страны за вклад в развитие экономики.

По итогам 2025 года McDonald’s Azərbaycan, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков страны, был удостоен награды в номинации «Вклад в развитие занятости в сфере услуг».

Награда присуждена за вклад компании в расширение занятости в сфере услуг, создание новых рабочих мест и предоставление молодёжи возможностей для получения первого профессионального опыта.

Сегодня McDonald’s Azərbaycan обеспечивает работой более 3000 граждан по всей стране. Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, уже более 26 лет вносит вклад в развитие ненефтяного сектора экономики, способствуя расширению местного производства.

Особое значение имеет сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики — от снабжения и логистики до рекрутмента, информационных технологий и маркетинга, что также способствует развитию местного бизнеса и созданию дополнительных рабочих мест в компаниях-партнёрах.

Развитие занятости, сотрудничество с локальными партнёрами и расширение сети ресторанов остаются важной частью деятельности McDonald’s Azərbaycan, внося вклад в развитие рынка труда и устойчивый рост ненефтяного сектора экономики страны.