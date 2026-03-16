Хавьер Бардем сделал политическое заявление на премии «Оскар 2026» - ВИДЕО

Испанский актер Хавьер Бардем сделал политическое заявление во время 98-й церемонии вручения премии «Оскар».

Выйдя на сцену для объявления одной из номинаций, актер обратился к залу со словами: «No to war and free Palestine» (Нет войне. Свободу Палестине) – отметим, что на пиджаке актера также был значок с надписью «No a la guerra» (Нет войне).

Отметим, что Хавьер Бардем уже не впервые публично высказывается о конфликте на Ближнем Востоке и ранее поддерживал инициативы в защиту палестинцев, и на этот раз его слова прозвучали прямо со сцены главной кинематографической премии мира.

Выступление Бардема, которое было встречено аплодисментами в зале, быстро стало одной из самых обсуждаемых тем церемонии в социальных сетях, где пользователи спорят о допустимости политических заявлений на подобных мероприятиях.

Сам Х.Бардем в комментарии Variety отмечает следующее: «Важно понимать, что можно быть частью киносообщества и одновременно гражданином, который использует эту огромную трибуну, чтобы осуждать несправедливость. В данном случае речь идёт о геноциде палестинцев, который всё ещё продолжается».

