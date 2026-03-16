Азербайджан усиливает борьбу с deepfake: за цифровые подделки может грозить до 7 лет

12 марта в Азербайджане были предложены сразу несколько изменений к Закону «Об информатизации и защите информации», к Уголовному кодексу, а также к Кодексу об административных правонарушениях, направленных на регулирование контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Новые правила касаются как публикации таких материалов, так и ответственности за их создание.

Согласно проекту, любой контент, созданный с использованием ИИ, должен иметь специальную маркировку. Если такой отметки нет, автор или распространитель может быть оштрафован на сумму от 80 до 100 манат. Закон распространяется на фотографии, видеозаписи и аудио, созданные с помощью нейросетей.

Одновременно предлагается ужесточить и ответственность за использование искусственного интеллекта без согласия человека. Согласно новым предложениям, создание материалов с использованием внешности или голоса человека без его разрешения будет считаться нарушением закона.

Особенно строгие меры предлагается применять к тем, кто создаёт и распространяет материалы сексуального или порнографического характера с помощью искусственного интеллекта через СМИ, интернет или телекоммуникационные сети. За это предусмотрено наказание от трёх до семи лет лишения свободы.

Фактически речь идет о борьбе с одним из самых опасных явлений цифровой эпохи — технологией deepfake. Она позволяет создавать крайне реалистичные, но полностью фальшивые фото и видео, где лицо или голос реального человека используются без его согласия.

Актуальность проблемы наглядно показала недавняя история, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Речь идёт о студентках юридического факультета Бакинского Государственного Университета: в Интернете появились фотографии непристойного характера, на которых их лица были наложены на откровенные изображения с помощью нейросетей.

По словам самих студенток, эти материалы полностью поддельные и были созданы с использованием технологии deepfake. Инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Многие пользователи отмечали, что такие технологии легко превращаются в инструмент цифрового давления и травли, особенно, когда речь идет о молодых людях и студентах. Именно поэтому важно обсудить, какие меры реально могут защитить людей от подобных угроз.

Азербайджанский ИТ-блогер, соучредитель и управляющий директор платформы Tedroid Бахтияр Гасанов в комментарии для 1news.az заявил, что инициатива о введении уголовной ответственности за создание с помощью искусственного интеллекта фото-, видео- и аудиоматериалов сексуального характера без согласия человека является своевременной и необходимой мерой.

По его словам, данная инициатива направлена на защиту чести, достоинства и частной жизни граждан в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

«Использование изображения или голоса человека без его согласия для создания поддельных материалов, особенно порнографического или сексуального характера, наносит серьезный удар по репутации и может стать инструментом шантажа. Введение уголовной ответственности за такие действия является важным шагом для защиты прав граждан», — сказал он

Эксперт отметил, что эту инициативу можно рассматривать как ответ государства на растущую глобальную угрозу так называемых дипфейков.

«Подобные технологии сегодня развиваются очень быстро и уже используются не только в развлекательных целях, но и для манипуляций, дискредитации людей и распространения дезинформации. Поэтому реакция государства на подобные риски является вполне закономерной», — подчеркнул он.

Б.Гасанов также обратил внимание на то, что расследование подобных цифровых преступлений может сопровождаться серьезными техническими трудностями для правоохранительных органов.

«Инструменты искусственного интеллекта постоянно совершенствуются, и создаваемые с их помощью материалы становятся настолько реалистичными, что их порой невозможно отличить от настоящих ни обычным глазом, ни с помощью стандартных программ. Кроме того, злоумышленники часто используют зарубежные серверы, анонимные сети и VPN, что значительно усложняет установление источника распространения таких материалов и идентификацию преступников», — отметил он.

По мнению эксперта, для эффективного применения законодательства в этой сфере необходимо развитие цифровой экспертизы и подготовка специалистов по киберкриминалистике.

«Без специализированных лабораторий и профессиональных кадров, способных проводить технический анализ подобных материалов, расследование таких преступлений будет крайне сложным», — сказал он.

Б.Гасанов также прокомментировал вопрос о том, может ли усиленное регулирование искусственного интеллекта замедлить технологическое развитие и цифровую трансформацию Азербайджана.

«Опыт показывает, что чрезмерные ограничения в любой инновационной сфере действительно могут сдерживать развитие технологий. Однако в данном случае речь идет не о запрете или ограничении развития искусственного интеллекта, а о предотвращении его незаконного использования», — подчеркнул он.

По его словам, предлагаемые нормы направлены прежде всего на защиту граждан и создание более безопасной цифровой среды.

«Создатели цифрового контента, маркетологи и добросовестные пользователи не должны воспринимать эти меры как угрозу своей деятельности. Законопроект лишь предусматривает необходимость прозрачности — например, указание того, что определенный контент был создан с использованием искусственного интеллекта», — отметил он.

Бахтияр Хасанов считает, что подобный подход соответствует современным мировым тенденциям регулирования технологий.

«Правильное и сбалансированное регулирование способно не затормозить развитие технологий, а наоборот — создать более надежную и прозрачную цифровую экосистему, которая будет защищать как интересы граждан, так и развитие инноваций», — резюмировал эксперт.

Вюсаля Азимзаде

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Развитие информационных и коммуникационных технологий».