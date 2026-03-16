Миссия наблюдателей СНГ не зафиксировала нарушений на референдуме в Казахстане

Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ) не зафиксировала нарушений в ходе референдума по новой конституции, который состоялся в Казахстане.

Об этом заявил глава миссии, первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.

«Нарушений, которые могли повлиять на результаты референдума, миссией выявлено не было», - сказал он на пресс-конференции.

Отметим, что более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой конституции на референдуме 15 марта. Явка избирателей на референдум составила 73,12%.

