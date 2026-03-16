Миссия наблюдателей СНГ не зафиксировала нарушений на референдуме в Казахстане
Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ) не зафиксировала нарушений в ходе референдума по новой конституции, который состоялся в Казахстане.
Об этом заявил глава миссии, первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.
«Нарушений, которые могли повлиять на результаты референдума, миссией выявлено не было», - сказал он на пресс-конференции.
Отметим, что более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой конституции на референдуме 15 марта. Явка избирателей на референдум составила 73,12%.
Источник: ТАСС
