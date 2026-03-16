Армия обороны Израиля начала наземную операцию на юге Ливана

Армия обороны Израиля официально объявила о начале целенаправленной наземной операции на юге Ливана.

В последние дни силы 91-й дивизии начали операцию, нацеленную на ключевые объекты на юге Ливана с целью расширения зоны передовой обороны. Операция включает уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидацию боевиков, действующих в этом районе, чтобы устранить угрозы и создать дополнительную буферную зону безопасности для жителей севера, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Представители Армии обороны Израиля подчеркнули, что силы будут продолжать применять меры против Хезболлы, которая присоединилась к кампании под эгидой иранских властей и не допустят причинения вреда гражданам Израиля.

