Американский аналитик включил Президента Алиева в рейтинг влиятельных мировых лидеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вошёл в число 15 самых влиятельных и набирающих влияние мировых лидеров.

Об этом написал американский эксперт по национальной безопасности Джеймс Джей Карафано на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в список наиболее перспективных и влиятельных мировых лидеров входят Хавьер Милей, Джорджа Мелони, Хосе Антонио Каст, Александр Стубб, Нарендра Моди, Санаэ Такаити, Кароль Навроцкий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, канцлер Германии Фридрих Мерц и, вне конкуренции, президент США Дональд Трамп.

Джеймс Джей Карафано является директором Центра исследований внешней политики имени Дугласа и Сары Эллисон и вице-президентом Института международных исследований имени Кэтрин и Шелби Каллом-Дэвис при фонде The Heritage Foundation. Ранее он выступал экспертом в Конгрессе США по вопросам обороны, разведки и национальной безопасности и считается одним из ведущих американских специалистов в сфере национальной безопасности и внешней политики.