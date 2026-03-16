В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в Каспийском море было зафиксировано еще одно землетрясение.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило информацию Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Отмечается, что магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 13:18 по местному времени, составила 3,3.

Очаг землетрясения находился на глубине 74 км.

11:38

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили 1news.az в Республиканском центре сейсмологических исследований.

Магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 74 км, составила 3,1.