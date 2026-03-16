В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО
Сегодня в Каспийском море было зафиксировано еще одно землетрясение.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило информацию Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Отмечается, что магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 13:18 по местному времени, составила 3,3.
Очаг землетрясения находился на глубине 74 км.
11:38
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщили 1news.az в Республиканском центре сейсмологических исследований.
Магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 74 км, составила 3,1.
