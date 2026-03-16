На «Оскаре-2026» Энн Хэтэуэй и Анна Винтур устроили сцену в духе «Дьявол носит Prada»

Британская журналистка, бывший редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур и американская актриса Энн Хэтэуэй приняли участие в церемонии вручении премии «Оскар», где вручали премии ряду лауреатов.

Энн Хэтэуэй и Анна Винтур перевоплотились в героинь фильма «Дьявол носит Prada» - напомним, что именно А.Винтур стала прототипом персонажа Мэрил Стрип, сыгравшей в картине главу глянцевого издания Миранду Пристли, а Э.Хэтэуэй в фильме исполнила роль ее подчиненной Энди Сакс.

В ходе церемонии Энн Хэтэуэй робко обратилась к стоящей рядом А.Винтур с вопросом: «Анна, мне просто интересно, что ты думаешь о моем сегодняшнем платье?» Однако журналистка словно не заметила вопроса, который она проигнорировала, повернувшись к камере и начав зачитывать список номинантов.

При объявлении второй номинации бывший главред Vogue вновь обыграла образ Миранды Пристли, назвав Энн Хэтэуэй Эмили - именно так героиня Мэрил Стрип обращалась к своим помощницам.

Как все это происходило, можно увидеть в нижеприведенном для просмотра отрывке церемонии вручения премии «Оскар 2026».

