First News Media16:50 - Сегодня
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипмиссий и иностранные граждане - ОБНОВЛЕНО

Еще трое сотрудников посольства Швейцарии в Тегеране эвакуированы через государственный пограничный пункт пропуска «Астара».

Дипломаты пересекли границу Ирана и безопасно въехали на территорию Азербайджана.

Процесс эвакуации проходил с соблюдением всех необходимых процедур, включая проверку документов, регистрацию и другие формальности. На пограничном пункте были приняты все меры для обеспечения безопасного пересечения границы.

После завершения регистрационных процедур дипломаты были направлены по месту назначения.

На пункте пропуска «Астара» процесс эвакуации продолжается в непрерывном режиме, а пересечение границы осуществляется в соответствии с установленными процедурами под контролем профильных ведомств.

15:00

Эвакуация иностранных граждан в Азербайджан через государственный погранпункт "Астара" продолжается.

С 00:00 до 14:00 15 марта были эвакуированы пять граждан Азербайджана и один гражданин Китая.

На пограничном пропускном пункте созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного перехода граждан, и процесс продолжается поэтапно в течение дня.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

В связи с этим эвакуация многих граждан иностранных государств из Ирана осуществляется через территорию Азербайджана.

Источник: Report

