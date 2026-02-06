 Папоян: Баку и Ереван обменялись списком товаров для взаимных поставок | 1news.az | Новости
First News Media13:10 - Сегодня
Армения и Азербайджан обменялись списком товаров для взаимных поставок, ожидается ответная реакция бизнесменов.

Об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян на брифинге, передают армянские СМИ.

Папоян напомнил, что бензин и дизельное топливо азербайджанского производства уже присутствуют на рынке Армении, однако армянских товаров на рынке Азербайджана на данный момент нет.

"Но стороны обменялись списками продукции [для взаимных поставок] и обсудили их. Мы понимаем, что рынки должны быть открыты для обеих сторон: как для них наш рынок, так и для нас их рынок. На мой взгляд, для этого нужно время. Это процесс, который постепенно строится", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что большая часть необходимых для взаимных поставок условий уже создана, однако открытые вопросы еще остаются, такие как отсутствие полной логистической координации.

По его словам, дальнейшая работа в этом направлении продолжается и уже открыты каналы связи и транспортные маршруты, чтобы, при необходимости, товары могли проходить через территорию Армении.

"Государство создает условия, исходя из действующих правил, используя существующие транспортные маршруты, железные дороги и другие инструменты. Мы открыли каналы связи и транспортные маршруты, чтобы товары могли перемещаться, даже если они не используют наши маршруты напрямую. Все это направлено на то, чтобы определить, какие товары могут быть реализованы, а какие - нет. На мой взгляд, это уже очень хорошо проделанная работа, особенно если вспомнить, что два года назад таких механизмов не существовало", - добавил Папоян.

