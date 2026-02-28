 Международный аэропорт Гейдар Алиев принял два международных рейса в качестве запасного аэродрома | 1news.az | Новости
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял два международных рейса в качестве запасного аэродрома

First News Media12:42 - Сегодня
В связи с ограничениями, введёнными в региональном воздушном пространстве, капитаны воздушных судов авиакомпании «Flydubai», выполнявших рейсы по маршрутам Казань–Дубай и Москва–Дубай, обратились с запросом на посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в качестве запасного аэродрома.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев, рейс Казань–Дубай совершил безопасную посадку в 11:25 по местному времени, рейс Москва–Дубай — в 11:43 по местному времени.

В обоих случаях безопасность пассажиров и членов экипажа была полностью обеспечена. Посадка и последующие операционные процессы были выполнены в соответствии с действующими международными авиационными стандартами и требованиями безопасности.

Отметим, что операционная инфраструктура Международного аэропорта Гейдар Алиев полностью готова к приёму альтернативных и транзитных рейсов и продолжает эффективно выполнять функцию надёжного запасного аэродрома в региональной системе воздушного транспорта.

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял два международных рейса в качестве запасного аэродрома

